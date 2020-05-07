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Более 600 тысяч рублей похитили мошенники у жителей Псковской области

У жителей Псковской области мошенники похитили свыше 600 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

48-летнему жителю Себежа позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. Под предлогом угрозы несанкционированного списания средств мошенник завладел средствами в размере более 360 тысяч рублей. По аналогичной схеме 90 тысяч рублей пропали с карты 32-летней жительниы Дновского района.

Жертвами мнимых банковских сотрудников стали жители Пскова, Великих Лук, Острова, а также Пыталовского и Псковского районов. В общей сложности они потеряли 641 тысячу рублей. По всем фактам проводится проверка.

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