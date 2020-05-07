В частных клиниках Псковской области нет оборудования для тестов на коронавирус

11:04, 07 мая 2020, ПАИ

В Псковской области нет частных медицинских учреждений, которые могли бы проводить тесты на коронавирус. Об этом сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук в эфире ПАИ-live 7 мая.

«У нас в Псковской области нет ни одной лаборатории, которая занималась бы ПЦР-диагностикой», - сказал Александр Нестерук.

Платные обследования на COVID-19 в Псковской области значительно улучшили бы темпы тестирования населения на новую коронавирусную инфекцию. В регионе, по замечанию главного санитарного врача, недостаточно развита лабораторная база, требуется увеличение мощности.

Некоторые предприятия по собственной инициативе приглашают экспертов из столичных лабораторий, чтобы убедиться, что в коллективе нет случаев заражения. Так, на дедовичском предприятии обследование сотрудников проводил приглашенный специалист из Санкт-Петербурга.