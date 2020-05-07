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Общество

Исследования клещей на боррелиоз для жителей Псковской области недоступны в период коронавируса

Исследования клещей на боррелиоз для жителей Псковской области недоступны в период коронавируса

В период коронавируса исследования клещей на боррелиоз для жителей Псковской области недоступны. Об этом рассказал главный санитарный врач региона Александр Нестерук 7 мая в эфире проекта ПАИ-live.

Вопрос к главному санитарному врачу поступил от читателя ПАИ, который поинтересовался, почему лаборатории не делают анализ на клещевой боррелиоз.

«Это связано с коронавирусом, оборудование занято COVID-тестами, - отметил Александр Нестерук. – Для клещевого энцефалита мы нашли замену, а боррелиоз делался по ПЦР-анализу».

По словам Александра Нестерука, это не такая опасная инфекция, как коронавирус.

«Сделали выбор в пользу коронавируса, потому что у нас в регионе и так не очень высоки объемы исследований», - отметил главный санитарный врач, добавив, что лабораторная база развита слабо, работает 5 аппаратов, один из которых был арендован у ветеринарной клиники.

Александр Нестерук добавил, что в день появляется до двух десятков новых случаев и надо обследовать всех контактных, поэтому возникает потребность в исследованиях и технике.

«При новом оборудовании получится делать на 100-150 тестов больше», - добавил главный санитарный врач.

Ранее Александр Нестерук заявил, что порядка 50 человек привезли коронавирус в Псковскую область из других регионов.

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