Российские работодатели: После «удалёнки» сотрудникам потребуется время на адаптацию в офисе

12:05, 07 мая 2020, ПАИ

Порядка 55 % российских работодателей уверены, что после отмены ограничений по коронавирусу их сотрудникам потребуется время, чтобы вернуться к нормальному ритму работы в офисе после «удалёнки». Об этом свидетельствуют данные опроса, который провёл исследовательский центр портала Superjob.ru.

34 % респондентов ответили, что такая адаптация будет не нужна, а 11 % принимавших участие в опросе затруднились с ответом.

Часть работодателей заявили, что их компании готовы предложить своим сотрудникам трудиться по графику сокращённого рабочего дня в первую неделю после снятия ограничений по коронавирусу. По их мнению, это позволит работникам быстрее перейти на офисную работу после «удалёнки».

Опрос был проведён с 28 апреля по 6 мая среди 500 респондентов из числа менеджмента по персоналу и кадровых служб в 134 населённых пунктах России.