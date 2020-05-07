Два жителя Куньинского района нелегально работали на лесопилке

19:39, 07 мая 2020, ПАИ

Два жителя Куньинского района нелегально без заключения трудового договора работали на лесопилке, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета.

Кроме того, работодатель не обеспечил сотрудников средствами индивидуальной защиты. Работники лесообрабатывающего предприятия не получали направления на прохождение обязательного предварительного медицинского осмотра. Договор с медицинской организацией на проведение медицинских осмотров и вовсе отсутствовал.

После вмешательства прокуратуры все нарушения были устранены.