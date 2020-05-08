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Александр Котов: Несмотря на коронавирус, псковский парламент рассматривает все вопросы в срок

Несмотря на введённые ограничения в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, Псковское областное собрание рассматривает в срок все стоящие на повестке дня вопросы. Об этом заявил спикер регионального парламента Александр Котов 8 мая в эфире проекта ПАИ-live.

По его словам, депутаты очень оперативно отреагировали на ситуацию с коронавирусом и внесли изменения в регламент, чтобы проводить сессии дистанционно. «Спасибо нашим техническим специалистам, которые написали программу, чтобы в режиме ВКС можно было голосовать электронно, - отметил Александр Котов. – У каждого подпись защищена, она именная. Результаты голосования тут же заносятся в электронный протокол. Всё работает так же, как и раньше.

Спикер регионального парламента отметил, что дистанционный режим работы очень удобный и быстрый. «Депутатам не надо перемещаться. Но в то же время исчезает элемент живой дискуссии, для парламента это плохо», - подчеркнул он.

По словам Александра Котова, в режиме ВКС парламент будет собираться только в чрезвычайных условиях. «Когда снимут ограничительные меры, мы будем собираться только очно», - заверил он.

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