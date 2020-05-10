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Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры из-за пандемии до 31 мая

Все ранее введённые ограничения и запреты в рамках режима повышенной готовности в условиях пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге продлили до 31 мая. Как пишет ТАСС, соответствующее постановление подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

7 мая введённые ограничения продлили до конца месяца и в Москве. В России коронавирусом заболело 198 676 человек. По состоянию на 9 мая в Псковской области общее количество заражённых коронавирусом возросло до 293 человек.

В мире заразилось коронавирусом более 4 млн человек.

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