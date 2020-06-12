24 человека заразились коронавирусом в Пскове за сутки
В Пскове за последние сутки коронавирусом заболели 24 человека. Общие количество заразившихся COVID-19 в городе достигло 420, сообщает telegram-канал «COVID-19. Псковская область».
По количеству заболевших коронавирусом в регионе Псков занимает первое место, второе – Великие Луки (303 случая), третье – Островский район (144 случая).
Всего в Псковской области выявлено 1 635 случаев заражения коронавирусом, 548 человек выздоровело, 16 – умерло. Вчерашний прирост составил 110 случаев.