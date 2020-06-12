16 пациентов с коронавирусом умерло в Псковской области
В Псковской области умерли ещё четыре человека с коронавирусом. Общее количество скончавшихся достигло 16, сообщает telegram-канал «COVID-19. Псковская область».
Всего в регионе зарегистрировано 1 635 случаев заражения коронавирусом. Прирост за сутки составил 100 человек. От коронавируса смогли вылечиться 548 жителей Псковской области. Вчерашний прирост составил 110 случаев.
По последним данным, в России выявлено 511 423 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Умерло 6 715 человек, выздоровело – 269 370.