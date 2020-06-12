Ещё 100 человек заболели коронавирусом в Псковской области
За минувшие сутки в Псковской области коронавирусом заразились ещё 100 человек. В результате COVID-19 в регионе зарегистрирован уже у 1635 человек, сообщает telegram-канал «COVID-19. Псковская область».
От коронавируса вылечились 548 жителей Псковской области, умерли 12 человек.
Статистика по районам выглядит так: Псков – 420, Бежаницкий район – 6, Великие Луки – 303, Великолукский район – 93, Гдовский район – 40, Дедовичский район – 26, Дновский район – 73, Красногородский район – 4, Куньинский район – 6, Локнянский район – 4, Невельский район – 63, Новоржевский район – 13, Новосокольнический район – 40, Опочецкий район – 27, Островский район – 144, Палкинский район – 17, Печорский район – 27, Плюсский район – 64, Порховский район – 104, Псковский район – 111, Пустошкинский район – 6, Пушкиногорский район – 4, Пыталовский район – 5, Себежский район – 11, Стругокрасненский район – 23, Усвятский район – 1.