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Общество

Ещё 100 человек заболели коронавирусом в Псковской области

За минувшие сутки в Псковской области коронавирусом заразились ещё 100 человек. В результате COVID-19 в регионе зарегистрирован уже у 1635 человек, сообщает telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

От коронавируса вылечились 548 жителей Псковской области, умерли 12 человек.

Статистика по районам выглядит так: Псков – 420, Бежаницкий район – 6, Великие Луки – 303, Великолукский район – 93, Гдовский район – 40, Дедовичский район – 26, Дновский район – 73, Красногородский район – 4, Куньинский район – 6, Локнянский район – 4, Невельский район – 63, Новоржевский район – 13, Новосокольнический район – 40, Опочецкий район – 27, Островский район – 144, Палкинский район – 17, Печорский район – 27, Плюсский район – 64, Порховский район – 104, Псковский район – 111, Пустошкинский район – 6, Пушкиногорский район – 4, Пыталовский район – 5, Себежский район – 11, Стругокрасненский район – 23, Усвятский район – 1.

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