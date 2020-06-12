21 пациент выздоровел после коронавируса в Псковской области за сутки
В Псковской области ещё 21 человек выздоровел после коронавируса. Общее количество вылечившихся достигло 548, сообщает telegram-канал «COVID-19. Псковская область».
Число зарегистрированных случаев коронавируса возросло до 1 635. Прирост за сутки составил 100 человек. Число смертей не изменилось – 12.
В Псковской области больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Пскове (420), Великих Луках (303) и Островском районе (144).