25 человек заразились коронавирусом в Великих Луках за сутки

16:33, 12 июня 2020, ПАИ

В Великих Луках за последние сутки коронавирусом заразились 25 человек. К 12 июня количество заболевших COVID-19 в городе составило 303 человека. День назад заболевших было лишь 278, сообщает telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

По количеству заразившихся коронавирусом в Псковской области Великие Луки занимают второе место. На первом – Псков (420 случаев), на третьем – Островский район (144 случая).

Всего в Псковской области зарегистрировано 1 635 случаев заражения коронавирусом, 548 человек выздоровело, 16 – умерло.