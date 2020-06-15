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Экономика

Названы зарплатные ожидания россиян после пандемии коронавируса

Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса. В среднем после стабилизации ситуации с COVID-19 работники хотели бы получать 74 тысячи рублей «чистыми». Этот показатель снизился на 20% по сравнению с январскими результатами.

При этом указанные суммы отличались в зависимости от региона и пола респондента. В Москве и Санкт-Петербурге россияне указали 82 и 72 тысячи рублей соответственно. При этом в среднем мужчины называли бóльшие суммы: россияне хотели бы зарабатывать 86 тысяч рублей, в то время как россиянки — 61 тысячу рублей.

Каждый пятый опрошенный пожелал получать более 100 тысяч рублей, от 50 до 70 тысяч хотели бы получать 29% граждан, а от 30 до 50 тысяч — 27%.

Большинство респондентов (90%) указало, что ощущают изменения на рынке труда. Большая часть из них заметили снижение числа вакансий. 17%опрошенных пока не увидели изменений, но ожидают их, а 10% считают, что после пандемии ничего не изменится.

В январе средняя желаемая зарплата составила 92 тысячи рублей в месяц. Более четверти россиян хотели бы получать зарплату от 100 до 200 тысяч рублей, а зарплата менее 30 тысяч рублей устроила бы лишь четыре процента опрошенных.

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