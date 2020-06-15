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Юрий Шматов: Поправки к Конституции отражают жизнь государства

Экс-председатель Псковского областного Собрания депутатов Юрий Шматов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации отметил, что поправки к Конституции отражают жизнь государства.

Особое внимание Юрий Шматов акцентировал на поправках, касающихся пенсионеров, защиты границы, патриотического воспитания.

«Выдвигать какие-то отдельные поправки нет смысла, все они важные и очень нужные», - отметил Юрий Шматов, добавив, что внести поправки необходимо было уже давно.

По словам спикера, поправки отражают жизнь государства, показывают, как страна будет жить дальше, развиваться.

«Поправки позволяют ответить на вопрос, что будут иметь простые люди, которые работают на производстве, вкладывают свой труд, - отметил Шматов. – Не только за зарплату они это делают, а ради того, чтобы государство стало сильным, могло за себя постоять».

По словам экс-председателя Псковского областного Собрания депутатов, на основании поправок к Конституции будут выработаны дополнительные законы, приняты в Госдуме и на уровне региональных властей будут приняты соответствующие документы.

«Это позволит людям жить спокойнее, чувствовать себя увереннее в завтрашнем дне, - добавил Юрий Шматов. – Люди будут уверены, что при любой ситуации наша родина будет защищена».

В заключении Юрий Шматов отметил, что 1 июля пойдёт голосовать за поправки в Конституцию вместе со своей семьёй.

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