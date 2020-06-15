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Пьяный пскович на улице ударил женщину в нос и отобрал телефон

В Пскове на улице Волкова пьяный мужчина ударил проходящую мимо женщину и выхватил телефон из рук. Как сообщили Псковскому агентству информации в городской прокуратуре, уголовное дело направлено в суд.

Следствие установило, что вечером 17 апреля мужчина вблизи дома №5 на улице Волкова увидел гуляющую с собакой псковичку, в руках у женщины был телефон. Чтобы украсть смартфон, преступник ударил женщину кулаком в нос, выхватил мобильный телефон и сбежал. Гаджет стоил более семи тысяч рублей.

До семи лет лишения свободы грозит мужчине за грабеж с применением насилия (пункт «г» части 2 статьи 162 уголовного кодекса).

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