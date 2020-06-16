20 пилотов подали заявки на участие во встрече воздухоплавателей в Великих Луках
20 пилотов подали заявки на участие в международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках, сообщает газета "Великолукская правда - Новости".
Второй десяток участников соревнований замкнула пилотесса Тульской региональной федерации воздухоплавательного спорта Юлия Селезнёва. Покоряет небеса Юлия на тепловом аэростате «Тульская область», «домашнее» имя которого – «Пряник».
Прием заявок завершится 10 июля.
В этом году юбилейная Встреч должна была проходить с 11 по 17 июня, однако в связи с угрозой распространения коронавируса мероприятие перенесли. Предварительно названы новые даты с 22 по 29 августа.
«Однако, в условиях мер борьбы с распространением вируса COVID-19, проведение данного мероприятия влечет за собой глубокую проработку всех аспектов, нюансов и их согласование на региональном и муниципальном уровне. В данный момент вопрос о датах проведения всё еще находится на стадии согласования», - сообщает пресс-служба МВВвВЛ-2020.