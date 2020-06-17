В Псковской области в пять раз планируют увеличить число электронных услуг

10:35, 17 июня 2020, ПАИ

В Псковской области в ближайшие четыре года увеличат почти в пять раз число услуг, оказываемых населению в электронном виде по национальному проекту «Цифровая экономика». Сейчас оказывается семь таких услуг, сообщил руководитель управления цифрового развития и связи Псковской области Денис Матвеев. Об этом пишет ТАСС.

В Псковской области расположено более 8 тысяч сельских населенных пунктов, ряд из них относится к удаленным территориям. По этому показателю область занимает второе место в стране: все деревни и села разбросаны по территории, многие удалены от райцентров.

«Сейчас в Псковской области оказывается порядка семи таких услуг. Для сравнения, соседская Новгородская область оказывает около 100 услуг. Пока мы находимся на 85-м месте из 85 субъектов РФ по предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде через портал госуслуг. Но уже к 2024 году, согласно расчетным данным регионального проекта, мы будем оказывать минимум 35 услуг. Это существенно упростит гражданам работу с органами власти, и особенно в районах, так как не придется лично посещать учреждения, чтобы подать или получить нужные документы», - отметил Матвеев.

По его словам, существует 18 первоочередных госуслуг, которые должны оказываться в каждом регионе. На данный момент Псковская область оказывает семь таких услуг, в их числе запись в очередь на получение места в детский сад, выдача разрешений на строительство, информирование родителей об успеваемости школьников («Электронный журнал»), оформление субсидий на оплату ЖКХ. «По итогам прошлого года мы вышли на это количество услуг, что составляет 20% от общего числа таких функций», - добавил Матвеев.

Сейчас в регионе в электронном виде можно оформить льготы и пособия на детей, получить компенсации и субсидии на проезд, а также оформить охотничий билет и заявления на размещение рекламных конструкций. «До 2024 года благодаря нацпроекту жители смогут через портал получать справки из школы о том, что их ребенок обучается в данном учреждении и проживает по конкретному адресу. Этой услугой часто пользуются малоимущие граждане, например, при оформлении различных субсидий или налоговых вычетов. Мы также намерены запустить услугу, с помощью которой в детский сад устроить своих детей смогут первоочередные льготники: дети военных, представителей правоохранительных органов и прочих служб», - подытожил Матвеев.