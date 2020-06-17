0
17:25
Грозы и ливни снова накроют Псковскую область
16:59
Лесной пожар произошёл в Куньинском районе
11:38
Число жалоб на великолукскую больницу выросло до 200
10:25
Гроза уничтожила дом в Пустошкинском районе
08:14
Сразу 11 случаев коронавируса выявили в Псковской психиатрической больнице
20:35
Порыв ураганного ветра сорвал крышу торгового центра на Рижском проспекте
13:36
ВИДЕО: Пьяный водитель Audi протаранил остановку в Пскове
Еще новости
Происшествия

Житель Пустошки съездил в магазин на угнанном автомобиле

На угнанном автомобиле съездил в магазин житель Пустошки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

9 мая днём от дома на улице Северной в Пустошке неизвестный угнал автомобиль ВАЗ-2110. Владелец транспортного средства обратился в полицию. Вскоре выяснилось, что угон совершил 40-летний местный житель, ранее неоднократно судимый.

В праздничный день обвиняемый захотел быстрее добраться до магазина и решил воспользоваться чужим автомобилем, ключи от которого находились в замке зажигания. Он съездил в магазин, после чего вернулся и поставил автомобиль на прежнее место.

По данному факту возбудили уголовное дело. Ведётся расследование.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Грозы и ливни снова накроют Псковскую область
17 июня 2020
Грозы и ливни снова накроют Псковскую область
Лесной пожар произошёл в Куньинском районе
17 июня 2020
Лесной пожар произошёл в Куньинском районе
Число жалоб на великолукскую больницу выросло до 200
17 июня 2020
Число жалоб на великолукскую больницу выросло до 200
Гроза уничтожила дом в Пустошкинском районе
17 июня 2020
Гроза уничтожила дом в Пустошкинском районе
Сразу 11 случаев коронавируса выявили в Псковской психиатрической больнице
17 июня 2020
Сразу 11 случаев коронавируса выявили в Псковской психиатрической больнице
Порыв ураганного ветра сорвал крышу торгового центра на Рижском проспекте
16 июня 2020
Порыв ураганного ветра сорвал крышу торгового центра на Рижском проспекте
ВИДЕО: Пьяный водитель Audi протаранил остановку в Пскове
16 июня 2020
ВИДЕО: Пьяный водитель Audi протаранил остановку в Пскове
«Газель» и Škoda Octavia столкнулись на Рижском проспекте у «Ленты»
16 июня 2020
«Газель» и Škoda Octavia столкнулись на Рижском проспекте у «Ленты»

Идет загрузка...