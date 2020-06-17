Житель Пустошки съездил в магазин на угнанном автомобиле

09:58, 18 июня 2020, ПАИ

На угнанном автомобиле съездил в магазин житель Пустошки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

9 мая днём от дома на улице Северной в Пустошке неизвестный угнал автомобиль ВАЗ-2110. Владелец транспортного средства обратился в полицию. Вскоре выяснилось, что угон совершил 40-летний местный житель, ранее неоднократно судимый.

В праздничный день обвиняемый захотел быстрее добраться до магазина и решил воспользоваться чужим автомобилем, ключи от которого находились в замке зажигания. Он съездил в магазин, после чего вернулся и поставил автомобиль на прежнее место.

По данному факту возбудили уголовное дело. Ведётся расследование.