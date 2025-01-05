Водитель пострадал в ДТП в Печорском районе

00:38, 05 января 2025, ПАИ

Водитель автомобиля не спаривался с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием у деревни Дубник в Печорском районе. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадал водитель. Помощь ему оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.