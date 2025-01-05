Что известно о ДТП с автобусом в Карелии

16:30, 05 января 2025, ПАИ

Утром 5 января туристический автобус Yutong перевернулся в Питкярантском округе Республики Карелия, сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков. Предварительно, пострадали 14 человек, пишет ТАСС.

Инцидент произошел в районе поселка Ляскеля на 301-м километре автодороги А-121 «Сортавала». Автобус следовал по маршруту Кондопога - Рускеала. В салоне находились два водителя, 43 пассажира, в том числе четверо детей. Среди пассажиров - жители Москвы, Белгорода, Курска и Воронежа.

Водитель не справился с управлением на повороте и съехал в кювет, автобус перевернулся. В результате пострадали 14 человек, в том числе четверо детей 2016 и 2017 годов рождения. Пассажиры получили переломы конечностей и травмы грудной клетки. 10 пострадавших доставлены в Питкярантскую ЦРБ, из них двое в тяжелом состоянии находятся в реанимации. В Сортавальской ЦРБ помощь оказана четверым, двое из них госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).