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Происшествия

Что известно о ДТП с автобусом в Карелии

Утром 5 января туристический автобус Yutong перевернулся в Питкярантском округе Республики Карелия, сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков. Предварительно, пострадали 14 человек, пишет ТАСС.

Фото: МЧС России

Инцидент произошел в районе поселка Ляскеля на 301-м километре автодороги А-121 «Сортавала». Автобус следовал по маршруту Кондопога - Рускеала. В салоне находились два водителя, 43 пассажира, в том числе четверо детей. Среди пассажиров - жители Москвы, Белгорода, Курска и Воронежа.

Водитель не справился с управлением на повороте и съехал в кювет, автобус перевернулся. В результате пострадали 14 человек, в том числе четверо детей 2016 и 2017 годов рождения. Пассажиры получили переломы конечностей и травмы грудной клетки. 10 пострадавших доставлены в Питкярантскую ЦРБ, из них двое в тяжелом состоянии находятся в реанимации. В Сортавальской ЦРБ помощь оказана четверым, двое из них госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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