46-летний мужчина пропал в Пушкиногорском округе

21:19, 04 января 2025, ПАИ

46-летний Александр Крылов пропал в деревне Петровское Пушкиногорского округа. Об этом ПАИ сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

С 30 декабря 2024 его местонахождение неизвестно.

Ростом мужчина 180 сантиметров, плотного телосложения. У него голубые глаза, русые с проседью волосы, короткая стрижка. Также он носит бороду и усы.

Мужчина был одет в черную дутую куртку в клетку, темные штаны и черные берцы.

Если кому-то известно о местонахождении Александра Крылова, просят позвонить по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.