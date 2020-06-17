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Политика

В Пскове хотят продлить срок действия уменьшенной арендной платы для ряда предпринимателей

В Пскове планируют продлить срок действия уменьшенной арендной платы для предпринимателей, чьи помещения находятся в муниципальной собственности. Об этом заявила глава Пскова Елена Полонская в прямом эфире ПАИ-live 18 июня.

Глава муниципалитета напомнила, что на сессии Псковской городской Думы в качестве помощи предпринимателям было принято решение об уменьшении на 90 % арендной платы для предпринимателей, чьи помещения находятся в муниципальной собственности.

Эта мера действует с 1 апреля по 30 июня. Однако, по словам Елены Полонской, планируется на сессии гордумы 30 июня рассмотреть вопрос о продлении этой меры до конца года.

Глава города отметила, что такая же льгота будет действовать для предпринимателей, которые занимают помещения в бизнес-инкубаторе. Кроме того, будет предусмотрена льгота и по имущественному налогу. На сессию гордумы вынесен вопрос о 50 % льготе от суммы налога на 1 объект на срок с 1 июля по 30 сентября, уточнила она.

Елена Полонская подчеркнула, что сегодня бизнесу в Пскове тяжело. «Я вижу потухшие глаза владельцев гостиничного и ресторанного бизнеса. У нас только накануне Ганзейских дней открылось 20 новых точек общепита и отелей, люди только развернулись, а сегодня, конечно, предприятия умирают. Тяжело», – отметила она.

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