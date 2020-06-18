Кто достоин муралов в псковском спорте – в обзоре ПАИ

22:38, 18 июня 2020, ПАИ

За последние два года безликие многоэтажки Пскова украсили муралы – грандициозные изображения, связанные с историей Псковского края. К экзистенциальному гостю из девяностых (Пегасу на Рижском) добавились свежие поэт Александр Пушкин, князь Александр Невский, роман «Два капитана» Валентина Каверина, Идрицкое Знамя Победы, «Никто кроме нас!» в честь 6-й роты псковских десантников. Недавно, выступая у коллег на радио, главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин обмолвивлся о том, что сюжеты для муралов могут быть не только военными. В связи с чем спортивный обозреватель Псковского агентства информации Арслан Байрамов выдвигает восемь сюжетов для спортивных муралов. Каждый из них – спортивная гордость Псковской области, каждый из них славил Псковскую область на самых престижных мировых аренах.

Дмитрий Аленичев

Самый титулованный футболист в истории российского футбола, обладатель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА (вторым это достижение повторил Денис Черышев), причём в обеих финальных играх Дмитрий не уходил с поля без забитого мяча, лучший футболист России 1997 года родом из посёлка Мелиораторов под Великими Луками. Поиграл на старте карьеры и за родные Луки, и за Псков, послуживший стартовой площадкой для большой футбольной карьеры. Часто бывает на исторической родине, помогает великолукскому футболу. В бытность игроком Аленичева называли человеком с двумя сердцами за необыкновенную работоспобность на поле. После завершения карьеры футболист стал тренером.

Сергей Фёдоров

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, двукратный призёр Олимпийских турниров, трёхкратный чемпион НХЛ, лучший игрок сезона там же в 1994 году, звезда русских «Детройт Ред Уингз» до сих пор считается многими экспертами лучшим российским игроком за океном. Известный сердцеед, в итоге взявший в жену псковичку, часто бывает на своей исторической родине. Именно в Пскове Сергей Фёдоров встал на коньки, и пусть это было лишь ребячеством, серьёзная карьера стартовала только после переезда в Апатиты. Фёдоров по паспорту пскович, здесь прожил славную спортивную жизнь его отец Виктор, тренировавший на «Машиностроителе» футболистов. Сейчас Фёдоров работает в бизнесе.

Команда гребчих Прокопенко

Великая советская гребная четвёрка с рулевой Ниной Черемисиной и тренером Валерием Прокопенко наводила страх на экипажи всего мира и была гордостью советского гребного спорта. И хотя на пиковых Олимпиадах 1980 и 1984 года псковские гребчихи (Черемисина, Студнева, Семёнова, Советникова, Фадеева) не взяли олимпийское золото (в 1980-м проиграли в равной борьбе, а в 1984-м СССР отказалась от Игр в Лос-Анджелесе, проведя Игры Дружбы, где гребчихи установили мировой рекорд), бесчисленная коллекция золотых медалей мировых и европейских первенств делают их сокровищем мирового гребного спорта. Гребчихи живут в Пскове, активно участвуют в воспитании подрастающего поколения.

Юрий Захаров

Имя Юрия Захарова вернулось на спортивный ареопаг только спустя два десятилетия. Сложная судьба великого порховского велосипедиста стала откровением только после нескольких десятителетий молчания: в Советстком Союзе не всю правду можно было говорить, а в начале российской эпохи это было мало кому интересно. И всё-таки Захаров – один из самых великих отечественных гонщиков: победитель Гонки Мира мог примерить на себя и олимпийские лавры, но выбрал вместо этого чистый спорт, тогда как большинство его сверстников перешли на химию. Сегодня Захаров здравствует в Пскове, передаёт свои умения юным спортсменам, благодаря чему велоспорт в областной столице растёт ещё быстрее.

Михаил Иванов

Единственный на сегодняшний день обладатель золотой награды Олимпийских игр, триумфатор Солт-Лейк-Сити на 50 километров родом из Острова. Его судьба зажгла несколько поколений псковских и островских мальчишек и девчонок для занятий лыжным спортом и биатлоном. После покорения золотого пьедестала Иванов был направлен в первый спортивный призыв депутатов Госдумы. После чего вышел из большого спорта, но сохранил связи с Псковской области и взрастившей его базой «Юность» под Островом.

Валентин Никитин

Валентин «Шеф» Никитин не сверкал на телевидении и в международных спортивных сводках. Но если и должен быть на мурале человек от массовой физической культуры Псковской области, то лучше кандидатуры не найти. Заслуженный работник физической культуры РСФСР, тренер чемпиона России, тренер чемпионов, судья республиканской категории, мастер спорта СССР, обладатель государственных наград, почётный гражданин Пскова уже несколько лет не с нами. Но его дело – популяризацию спортивного ориентирования – продолжают его воспитанники и родственники. Ведь именно Валентин Никитин, которого все называли Шефом, сделал Псковщину одним из центров советского, российского, европейского и мирового спортивного ориентирования, собирая на соревнованиях до 8 тысяч участников.

Артур Акавов

Псковский левша, Росомаха – такие прозвища заслужил воспитанник Александра Беха за свою профессиональную карьеру, и это неслучайно. На данный момент у 34-летнего спортсмена 23 боя, из которых всего три проиграны. Несмотря на штурм чемпионатов Европы и мира в любителях, как боксёр Акавов раскрылся именно на профессиональном ринге, завоевав в 2014 году европейский титул в среднем весе по престижной версии WBO. Успешные выступления и высокие позиции в мировом боксёрском рейтинге позволили Артуру дважды претендовать на пояс чемпиона мира, войти в элиту мирового бокса. Ради Артура псковские болельщики засыпали у телеэкранов ночью и просыпались на рассвете, следя за эфирами из США. Сейчас Артур в Пскове, готовится к новым престижным вызовам и уже тренирует псковских мальчишек.

Александр Петров

Картина псковского спорта, достойного мирового признания, была бы неполной без уроженца Опочецкого уезда Александра Дмитриевича Петрова. За несколько десятилетий до первого официального розыгрыша мировой шахматной короны Александр Петров считался одним из лучших шахматистов мира. Неоценим и его вклад в становление отечественной шахматной школы, ведь именно он был автором первых учебников по шахматной игре. Сегодня слава первого русского шахматного мастера активно используется областной Федерацией шахмат в популяризации игры среди молодёжи, в Опочке установлен бюст Петрову. Но почему бы не увековечить знаментитого предка и на мурале? Тем более что с тех пор на 64-клеточной доске у псковских шахматистов серьёзных успехов не было.

Список кандидатов в муралы от спорта – живой. Многие псковские спортсмены сегодня находятся в «золотом спортивном возрасте». Как знать, пробьётся ли спортивный вектор в «наскальной летописи» Пскова, как и патриотический, в монументальное исполнение. Но в любом случае псковскому спорту есть чем гордиться и что показать как знакомящимся с регионом туристам, так и подрастающему поколению.