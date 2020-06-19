Возобновляются автобусные рейсы из Пскова в Крипецкое и Корлы

14:31, 19 июня 2020, ПАИ

С 22 июня возобновляются закрытые прежде рейсы по маршрутам № 101 Псков - Крипецкое и № 115 Псков - Корлы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Автобус № 101 Псков - Крипецкое в рабочие дни будет отправляться из Пскова в 15:00; из Крипецкого – в 15:50 с заездом в сады Черняковицы.

Автобус № 115 Псков - Корлы ежедневно будет отправляться из Пскова в 18:40 и по маршруту заезжать в Дуброво и Щиглицы. Из Корл можно будет уехать в 19:46.

С подробным расписанием можно ознакомиться в разделе «Пригородные маршруты».