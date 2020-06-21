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Общество

Елена Полонская и Александр Братчиков поздравили медиков с профессиональным праздником

Фото Дарьи Хватковой.

С профессиональным праздником медицинских работников поздравили глава города Пскова Елена Полонская и глава администрации города Александр Братчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Медицинских работников Елена Полонская и Александр Братчиков поздравили от имени депутатов Псковской городской Думы, администрации города Пскова и от себя лично.

Власти города выразили благодарность медикам за неоценимый труд на благо Пскова и его жителей и поблагодарили за доброту, мастерство и душевное тепло, которые спасли жизнь многим псковичам.

Фото Дарьи Хватковой.

Также городские власти отметили, что самой высокой оценкой работы медиков является благодарность пациентов, и пожелали крепкого здоровья, успехов и личного счастья всем работникам здравоохранения.

Ранее медиков поздравил Михаил Ведерников, Елена Бибикова, Александр Козловский и Александр Котов.

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