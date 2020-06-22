В Астрахани женщина замуровала сына в бетон

10:43, 22 июня 2020, ПАИ

Соседка жительницы Астрахани, которая убила гантелью 12-летнего сына и замуровала его тело в бетон, рассказала о ее семье в беседе с «Пятым каналом».

По словам женщины, она находится в состоянии шока от произошедшего. «Как это так? Собственного сына — разве так можно?» — задалась она вопросом. Соседка также подтвердила информацию о том, что подозреваемая пыталась построить политическую карьеру. «В депутаты когда лезла, уж больно умной рекомендовала себя в газетке-то», — рассказала она.

Подозреваемая в убийстве сына хотела выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора Астраханской области. Однако однопартийцы ее не поддержали.

19 июня забетонированное тело 12-летнего подростка нашли под полом дома его старшего брата. По данным следствия, 56-летняя мать ребенка в ходе ссоры убила его гантелей, после чего замуровала тело бетоном и спрятала под пол дома. При этом женщина, стараясь запутать следователей, 6 марта вместе с мужем обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что сын два дня назад ушел в школу и не вернулся. Женщина задержана, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).