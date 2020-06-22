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Общество

Обманувшую 17 великолукских пенсионеров сотрудницу почты уволили

Обманувшую 17 пенсионеров в Великих Луках сотрудницу «Почты России» уволили, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФПС Псковской области – филиале ФГУП «Почта России».

Правонарушение выявили сотрудники службы безопасности компании. «Материалы были оперативно переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения. Клиенты предприятия в результате данных правонарушений не пострадали», – пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что руководство УФПС разработало и принимает конкретные меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы, а также дополнительному изучению профессиональных и деловых качеств почтовых работников, работающих с денежными средствами, в том числе и на этапе прохождения ими испытательного срока при приеме на работу в систему связи.

Женщина не только обманула пенсионеров, но и присвоила около 55 тысяч рублей.

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