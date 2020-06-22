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17 пенсионеров обманула сотрудница почты в Великих Луках

Сотрудница «Почты России» в Великих Луках обманула 17 пенсионеров, сообщили Псковскому агентству информации в городской прокуратуре.

Злоумышленница на протяжении трёх месяцев принимала у пожилых жителей Великолукского района деньги в счёт оплаты электроэнергии и забирала их себе. При этом, занимая руководящую должность, она проводила в обход кассы небольшие суммы. В итоге женщина присвоила себе около 55 000 рублей, принадлежащих «Почте России».

Женщину обвинили в присвоении денег и мошенничестве. Уголовное дело находится на рассмотрении в суде.

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