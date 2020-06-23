Около 3 тысяч наблюдателей будут следить за голосованием в Псковской области

15:35, 23 июня 2020, ПАИ

Около трёх тысяч наблюдателей будут следить за голосование по Конституции в Псковской области. Об этом рассказал председатель региональной Общественной палаты Анатолий Мультах во время пресс-конференции, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Можем уверенно сказать, что необходимая работа для обеспечения голосования была проведена, наблюдателей распределяют по участкам», - добавил Анатолий Мультах.

По словам Мультаха, следить за голосованием будут около трёх тысяч наблюдателей из разных общественных отделений и партий. Все участки укомплектованы наблюдателями.

«Никому из желающих стать наблюдателями не отказали», - добавил Анатолий Мультах.

25 числа начинает работать горячая линия в Центре общественного наблюдения. В режиме реального времени будет отслеживаться ход проведения голосования и решаться проблемы.