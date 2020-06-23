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175 тысяч рублей лишилась жительница Новосокольнического района из-за действий телефонного мошенника

60-летняя жительница Новосокольнического района лишилась 175 тысяч рублей из-за действий дистанционного мошенника, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

22 июня ей позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом предотвращения несанкционированной транзакции денежных средств он украл принадлежащие женщине 175 тысяч рублей.

В тот же день по такой же мошеннической схеме более 100 тысяч рублей лишились две псковички и великолучанка. Еще двое жителей региона не досчитались 75 тысяч рублей при попытке осуществления операций купли-продажи в Интернете, поскольку тоже столкнулись с уловками мошенников.

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