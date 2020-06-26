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Политика

Андрей Козлов: Россия – серьёзное государство со своей историей и суверенитетом

Председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов отдал свой голос в поддержку предложенных изменений к Конституции РФ – проголосовал депутат на избирательном участке в Новосокольниках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

«Прочитав поправки, которые внёс президент и одобрили палаты парламента, я принял для себя однозначное решение – конечно буду поддерживать. Так я голосовал три месяца назад на сессии областного Собрания, когда рассматривался вопрос об одобрении поправок в Основной закон законодательными органами субъектов, такой личный выбор я сделал и на избирательном участке», - поделился парламентарий.

Андрей Козлов подчеркнул, что изменения к Конституции выверены и отработаны, и выделил несколько из них. «Одна из первых предложенных поправок провозглашает, что Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Наши границы должны быть защищены, и никто не вправе совершать действия, направленные на отчуждение территории страны. Следующая поправка, которая вытекает из первой, – Конституция выше, чем нормы международных договоров. Россия – серьёзное государство со своей историей и суверенитетом», - сказал депутат. Также Андрей Козлов особо отметил поправку, связанную с защитой исторической правды и памяти предков. «Видим, что историю пытаются переписать, – этого не должно быть», - подытожил депутат.

25 июня стартовало голосование за внесение поправок в Конституцию Российской Федерации. На территории Псковской области открыто 615 участков. Выразить позицию жители региона могут с 8:00 до 20:00 на участках, где обычно организованы выборы. Голосование проводится с соблюдением всех противоэпидемических мер – с термометрией, выдачей масок, перчаток и одноразовых ручек – и продлится до 1 июля.

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