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Экономика

В Минфине решили перераспределить средства на нацпроекты

На нацпроекты в следующие два года планируется потратить на 140 млрд рублей меньше, чем предполагалось последними поправками в федеральный бюджет на 2020– 2022 годы, следует из предварительных проектировок материалов Минфина. Об этом пишет газета «Известия».

Такие изменения обусловлены в том числе переносом и перераспределением ресурсов в ближайшие годы. Самая ощутимая поправка — снижение расходов на «Демографию» — всего на 150 млрд рублей за два года. Почти вся сумма относится к пересмотру планов по поддержке семей с детьми.

Кроме «Демографии» достаточно существенные перераспределения запланированы в комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. По другим направлениям изменения сравнительно невелики — в некоторых наблюдается и прирост.

По мнению специалистов, для выхода из кризиса принципиально сохранить инвестиции в нацпроекты в максимальном объеме. Как сообщил руководитель направления «Макроэкономика» ЦМАКП Дмитрий Белоусов, если этого не сделать, существует риск, что конкурентоспособность российской экономики будет снижаться и страна войдет в новую мировую систему подчиненным игроком.

 

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