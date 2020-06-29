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Общество

В Псковской области семья с ребёнком может накопить на квартиру за 9,4 года

В Псковской области семья с ребёнком может накопить на квартиру за 9,4 года. Это ми­ни­маль­ное чис­ло лет, необ­хо­ди­мых семье. Годом ранее этот срок был дольше и составлял 10,9 лет. Об этом сообщается в рейтинге РИА Новости.

При этом минимальная стоимость квартиры площадью 60 кв. метров в регионе составляет 2,2 млн рублей. С учётом всех этих показателей Псковская область находится на 73-м месте по доступности жилья для семей с детьми.

В качестве индикатора выступает оценочное минимальное количество лет, за которые семья с одним ребенком со среднестатистической зарплатой в своем регионе сможет без привлечения заемных средств накопить на типовую квартиру площадью 60 квадратных метров в ценах начала 2020 года, откладывая для этой цели максимально возможный свободный остаток денежных средств после того, как будут произведены все необходимые для привычной жизни траты (прожиточный минимум в регионе для взрослых и детей) при средней зарплате уровня 2019 года, и используя накопленные депозиты на 1 апреля 2020 года.

Как поясняют эксперты, реальные траты российской семьи обычно больше, чем та сумма, которая укладывается в официальный прожиточный минимум, использовавшийся для расчета свободного денежного остатка, но меньше этого минимума они вряд ли могут быть. Поэтому можно сказать, рейтинг оценивает потенциальные возможности накопления на квартиру для семей со средней по региону чистой зарплатой (без НДФЛ) и минимальными тратами. В качестве оценки стоимости квартиры использовались данные Росстата о средних ценах на вторичном рынке в первом квартале 2020 года.
 

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