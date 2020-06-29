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Мошенники обманули двух жительниц Великих Лук более чем на полмиллиона рублей

Мошенники обманули двух жительниц Великих Лук более чем на полмиллиона рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

26 июня 37-летней жительнице Великих Лук с московского номера позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка.

Он заявил, что некие злоумышленники, якобы, пытаются оформить на нее кредит. Под предлогом предотвращения противоправных действий он завладел деньгами горожанки в сумме 350 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Другая великолучанка разместила на одном из интернет-сайтов объявление о продаже инвалидного кресла. Женщине позвонил незнакомец, который сообщил, что хочет его купить. Однако для перечисления денег запросил реквизиты банковской карты, в результате великолучанка лишилась 202 тысяч рублей. В рамках возбужденного уголовного дела по данному факту проводится расследование.

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