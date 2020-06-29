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ВИДЕО: Как в Пскове голосуют по поправкам в Конституцию инвалиды по слуху и зрению

Голосовать по поправкам к Конституции в Пскове приходят представители Всероссийского общества инвалидов - слабовидящие, глухонемые псковичи. Ориентироваться на избирательном участке им помогают волонтеры.

«Я не хочу в стороне от жизни находиться, хотя у нас и проблема со зрением, мы хотим активную позицию занимать», - отметил Борис Куйбин и добавил, что с поправками он ознакомился заранее, прослушав их в звуковом формате.

Член участковой избирательной комиссии Анастасия Вавилова рассказала, что  псковичи с проблемами зрения и слуха уже приходили голосовать.

«На нашем участке есть возможность голосовать тем, чьи возможности ограничены, - рассказала Анастасия Вавилова. – Для этого есть специальные люди, которые могут помочь проголосовать и предоставить СИЗы в том числе».

Люди с ограниченными возможностями  могут приходить на участок для голосования самостоятельно. Так сделал председатель Псковского регионального отделения всероссийского общества слепых Владимир Прокудин.

«Когда приходишь на участок,  объясняют, где стол с бюллетенями, где нужно расписаться и как пройти, - отметил Владимир Прокудин. – Идёшь и делаешь свой выбор».

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