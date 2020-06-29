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Политика

Алексей Севастьянов: Участие граждан в выборах – необходимое условие для развития общества

Заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов принял участие во всенародном голосовании по поправкам к Конституции РФ – в поддержку изменений Основного закона страны депутат проголосовал на избирательном участке в Изборске Печорского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

По словам Алексея Севастьянова, в отношении участия граждан в выборах он придерживается твёрдой позиции – голосовать надо.

«Нельзя отсидеться – мол, всё равно всё понятно. Мы граждане своей страны и имеем право высказывать свою позицию. Участие граждан в выборах – это необходимое условие для нормального развития общества», - сказал Алексей Севастьянов.

Парламентарий высказал мнение, что изменение редакции Конституции 1993 года назрело, и это доказывает широкое общественное обсуждение поправок.

Алексей Севастьянов признался, что искренне рад, что президентом было принято решение о проведении общероссийского голосования по поправкам к Конституции, хотя законодательно эта процедура необязательна. «Каждому даётся возможность высказаться, и каждый, кто придёт на избирательный участок и проголосует, потом сможет сказать, что участвовал в принятии Конституции и вместе со всеми решал, как будет дальше жить наша страна», - отметил депутат.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации проводится с 25 июня по 1 июля. Изменения в Основной закон считаются одобренными, если за них проголосует более половины граждан, принявших участие в голосовании. В этом случае поправки вступят в силу со дня опубликования результатов общероссийского голосования.

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