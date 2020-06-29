Михаил Ведерников занимает 16-е место в рейтинге активности губернаторов в Instagram

19:52, 29 июня 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занимает 16-ю строчку в рейтинге активности глав субъектов РФ в Instagram. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Агентстве политических и экономических коммуникаций.

Индекс активности псковского губернатора за неделю, с 22 по 28 июня, равняется 32. В своём instagram-аккаунте Михаил Ведерников опубликовал 30 постов и выставил четыре «истории».

Лидирует в рейтинге временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев, разместивший 19 постов и 156 материалов в «историях». На второй позиции – временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, разместивший 17 постов и 156 материалов в «историях». Третье место занимает временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский, который разместил пять постов и 139 «историй».

Последнюю, 44-ю строчку разделили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и губернатор Алтайского края Виктор Томенко с индексом активности, равному трём баллам.