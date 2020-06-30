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Марина Борисенкова: Внесённые поправки закрепляют равенство прав и свобод людей с инвалидностью

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Депутат областного Собрания Марина Борисенкова поддержала внесение изменений в Основной закон страны. Голос за одобрение поправок к Конституции парламентарий отдала 30 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

«Так как я представляю интересы людей с инвалидностью, то в первую очередь голосую за поправки, которые направлены на защиту прав маломобильных граждан, за закрепление в главном документе страны дополнительных гарантий. В нашем государстве так повелось исторически, что понятия «инвалидность» и «инвалид» связывались с понятиями «нетрудоспособность» и «больной». Но наш мир меняется и меняется отношение к людям с инвалидностью. Конечно, в законодательстве и сейчас прописано, что государство осуществляет защиту людей с инвалидностью, но поправками к Конституции круг обязанностей государства в отношении инвалидов будет расширен», - отметила Марина Борисенкова, добавив, что внесённые поправки дополнительно закрепляют равенство прав и свобод людей с инвалидностью, недопустимость дискриминации, создание доступной среды и улучшение качества их жизни.

Положения, касающиеся инвалидов, предложено добавить в статью 114 Конституции РФ. Правительству России необходимо обеспечить «функционирование системы социальной защиты инвалидов, основанной на полном и равном осуществлении ими прав и свобод человека и гражданина, их социальную интеграцию без какой‑либо дискриминации, создание доступной среды для инвалидов и улучшение качества их жизни».

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