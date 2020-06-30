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Упавшее дерево сломало 10-киловольтную опору ЛЭП в Гдове

Фото газеты «Гдовская заря»

Упавшее из-за сильного ветра дерево сломало 10-киловольтную опору линии электропередачи в парке Победы «Патриот» в Гдове 30 июня, пишет газета «Гдовская заря».

Фото газеты «Гдовская заря»

Кроме этого, еще одного дерево упало у здания администрации Гдовского района. Отключение электроэнергии фиксировалось во многих домах, в том числе и в здании районной администрации, где располагается территориальная избирательная комиссия.

Фото газеты «Гдовская заря»

Отмечается, что персонал Северо-Западных электросетей был мобилизован, и на данный момент по районному центру «запитали» всех потребителей. Непогода связана с атлантическим циклоном «Сильвия».

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