Упавшее дерево сломало 10-киловольтную опору ЛЭП в Гдове

16:27, 30 июня 2020, ПАИ

Упавшее из-за сильного ветра дерево сломало 10-киловольтную опору линии электропередачи в парке Победы «Патриот» в Гдове 30 июня, пишет газета «Гдовская заря».

Кроме этого, еще одного дерево упало у здания администрации Гдовского района. Отключение электроэнергии фиксировалось во многих домах, в том числе и в здании районной администрации, где располагается территориальная избирательная комиссия.

Отмечается, что персонал Северо-Западных электросетей был мобилизован, и на данный момент по районному центру «запитали» всех потребителей. Непогода связана с атлантическим циклоном «Сильвия».