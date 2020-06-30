Полицейские продолжают розыск пропавшего без вести псковича

19:30, 30 июня 2020, ПАИ

Полиция Пскова продолжает разыскивать пропавшего без вести 44-летнего Александра Иванова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина пропал 5 сентября 2018 года. Ему на вид около 45 лет, ростом 175-177 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые с сединой, короткие, лицо овальной формы, брови прямые, глаза светлые, нос прямой.

Пропавший был одет в чёрную шапку, камуфлированные куртку и брюки зелёного тона, в тёмные зимние кроссовки. С собой была чёрная сумка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Александра Иванова, который является уроженцем посёлка Брусово Тверской области, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.