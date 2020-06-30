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Пскович угрожал зарубить мать топором

31-летний пскович угрожал зарубить мать топором, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Конфликт между матерью и нетрезвым сыном произошёл 27 июня в квартире дома на улице Харченко в Пскове. В ходе ссоры мужчина схватил топор и стал угрожать матери убийством. Потерпевшая заявила о произошедшем в полицию.

Пскович дал признательные показания, топор изъят. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело, добавили в ведомстве.

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