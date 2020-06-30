Пропавшего два года назад Владимира Уткина ищет полиция Великих Лук

10:44, 01 июля 2020, ПАИ

В Великих Луках разыскивают пропавшего без вести Владимира Уткина 1953 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина проживал в Великих Луках в доме на улице Энгельса. Он покинул место жительства 27 апреля 2017 года. До настоящего времени его местонахождение не установлено. В последний раз его видели в Великих Луках 27 апреля около 11:00 возле драмтеатра.

Приметы: на вид 60-65 лет, плотного телосложения, лицо смуглое, прямоугольной формы, волосы прямые, светло-русые. Был одет в камуфлированную куртку синего цвета, чёрную вязаную шапку, чёрные джинсы и резиновые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Владимира Уткина, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94 или 02.