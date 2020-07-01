Стругокрасненский район по-прежнему лидирует по проценту проголосовавших по поправкам в Конституцию
По проценту проголосовавших по поправкам в Конституцию лидирует Стругокрасненский район. Такие данные приводит Избирательная комиссия Псковской области.
Стругокрасненский район лидирует в рейтинге – там процент проголосовавших составляет 78,36. Второе место занимает Куньинский район – 66,56 %. Третье место занимает Невельский район – 65,71 %, пятую строчку занял Дедовичский район, где процент проголосовавших составил 61,04 %.