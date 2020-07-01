В Избирательную комиссию Псковской области не поступило ни одной официальной жалобы по голосованию

20:40, 01 июля 2020, ПАИ

В Избирательную комиссию Псковской области не поступило ни одной официальной жалобы по голосованию по поправкам в Конституцию России, сообщил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в информационном пресс-центре облизбиркома 1 июля.

Он подчеркнул, что голосование прошло легитимно и в соответствии с положением. Игорь Сопов отметил, что подготовка протоколов будет осуществляться до полуночи. После того, как протоколы привезут в облизбирком, их внесут в государственную автоматизированную систему «Выборы».

«Завтра где-то в 17:00 состоится подписание итоговых протоколов голосования», – добавил Игорь Сопов.

Сегодня, 1 июля, в России проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ. По данным на 18:00 явка в Псковской области составила 53,06%