Работники избирательных участков в Псковской области получат «ковидную» выплату

21:18, 01 июля 2020, ПАИ

«Мы приняли решение совместно с председателем избирательной комиссии, чтобы была дополнительная выплата – мы ее назвали «ковидной» выплатой, за риск работы на избирательных участках», – сообщил губернатор Псковской области в ходе пресс-подхода 1 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

При этом губернатор подчеркнул, что все требования безопасности на избирательных участках были соблюдены. «На каждом участке у всех избирателей были индивидуальные одноразовые ручки, средства индивидуальной защиты, поэтому прийти проголосовать было безопаснее, чем сходить в магазин», – добавил Михаил Ведерников.

Кроме этого, губернатор добавил, что процесс голосования в регионе был открытым, честным и прозрачным.