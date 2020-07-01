Михаил Ведерников: Процесс голосования был открытым, честным и прозрачным

21:08, 01 июля 2020, ПАИ

Процесс голосования по поправкам к Конституции в Псковской области был открытым, честным и прозрачным. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 1 июля в информационном центре региональной избирательной комиссии рассказал об итогах голосования по поправкам в Конституцию России, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что в 20:00 1 июля все избирательные участки в регионе закрылись, и подчеркнул, что ни одной жалобы от момента начала голосования до закрытия участков не поступило.

В 20:00 в Псковской области закрылись все 615 участков для голосования по поправкам в Конституцию России. Начался подсчет бюллетеней. В Избирательную комиссию Псковской области не поступило ни одной официальной жалобы по голосованию. Первые результаты голосования по Конституции в Псковской области озвучат после полуночи.