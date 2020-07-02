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Безработного мужчину осудят в Гдовском районе за кражу бензопилы

36-летнего жителя Гдовского района осудят за кражу из сарая знакомой. Как стало известно Псковскому агентству информации из источника, близкого к правоохранительным органам, в настоящее время обвиняемый содержится в следственном изоляторе временного содержания № 2 в Великих Луках.

Кража произошла в период с 15 февраля по 7 марта в деревне Верхоляне-1 Гдовского района. Безработный злоумышленник подошёл к сараю знакомой местной жительницы, сломал монтажкой одну из досок входных ворот в месте крепления замка, после чего украл из помещения бензопилу стоимостью 12 000 рублей.

Ранее судимому за кражу чужого имущества мужчине предъявили обвинения по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ. В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в Гдовском районном суде.

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