Гдовича отправили под суд из-за кражи медных трубок от холодильника

23:55, 02 июля 2020, ПАИ

Жителя Гдова отправили на скамью подсудимых за кражу медных трубок от холодильника. Об этом Псковскому агентству информации стало известно из источника, близкого к правоохранительным органам.

3 апреля с 18:00 до 20:00 мужчина в нетрезвом состоянии подошёл к складу одной из компаний на улице Яна Фабрициуса в Гдове. Он руками вытащил остекление оконной рамы, после чего пролез внутрь. Со склада злоумышленник вынес медные трубки от холодильной установки массой 8 кг на общую сумму 2 000 рублей.

Гдовичу было предъявлено обвинение по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ. В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде.