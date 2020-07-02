Россияне назвали доход для «нормальной жизни»

07:00, 03 июля 2020, ПАИ

Жители России рассказали, сколько денег им нужно для того, чтобы жить нормально. Средней семье из трех человек, в которой работают двое, необходимо 85,7 тысячи рублей ежемесячно, сообщают СМИ.

Некоторые могут прожить нормально и с суммой в 20 тысяч рублей, но таких людей мало — всего 2 процента. 22 процента опрошенных смогли бы войти в рамки «нормальной жизни», если бы у них было более 120 тысяч рублей. 18 процентов респондентов устроило бы 45-60 тысяч рублей.

Самые высокие запросы у жителей Северо-Западного, Уральского, Центрального и Дальневосточного федеральных округов.