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Пьяная женщина на Toyota сбила пешехода в Пскове

Фото: ПАИ

Водитель автомобиля Toyota, 39-летняя женщина, 3 июля около 1:30 ночи совершила наезд на 26- летнего мужчину,  сообщил корреспондент Псковского агентства информации.  Дорожно-транспортное происшествие  произошло у дома № 49 на улице Труда в Пскове.

Фото: ПАИ

По словам женщины, мужчина начал на нее нападать, в результате чего она нажала на педаль газа и въехала в бордюр. Мужчина пострадал и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Фото: ПАИ

Как сообщают в УМВД России по Псковской области, в момент ДТП у обоих имелись признаки алкогольного опьянения.

На месте работали сотрудники аварийно-спасательной службы, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются. 

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