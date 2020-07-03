Пьяная женщина на Toyota сбила пешехода в Пскове

09:19, 03 июля 2020, ПАИ

Водитель автомобиля Toyota, 39-летняя женщина, 3 июля около 1:30 ночи совершила наезд на 26- летнего мужчину, сообщил корреспондент Псковского агентства информации. Дорожно-транспортное происшествие произошло у дома № 49 на улице Труда в Пскове.

По словам женщины, мужчина начал на нее нападать, в результате чего она нажала на педаль газа и въехала в бордюр. Мужчина пострадал и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Как сообщают в УМВД России по Псковской области, в момент ДТП у обоих имелись признаки алкогольного опьянения.

На месте работали сотрудники аварийно-спасательной службы, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.